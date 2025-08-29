Ver América vs. Pachuca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de agosto de 2025, a las 10:05 de la noche (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina, las 9:05 PM de México y la 5:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5, ViX y Amazon Prime transmiten el partido en México. Mientras que Paramount+, TUDN y ViX lo pasarán para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

