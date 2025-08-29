América vs. Pachuca en vivo: ver transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes por la séptima jornada del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de agosto de 2025, a las 10:05 de la noche (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina, las 9:05 PM de México y la 5:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5, ViX y Amazon Prime transmiten el partido en México. Mientras que Paramount+, TUDN y ViX lo pasarán para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

