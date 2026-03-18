vs. Philadelphia se verán las caras por el partido de de vuelta de los octavos de final de la . ‘La Águilas’ vencieron en el cotejo inicial por 1-0 gracias al único gol de Raphael Veiga.

El partido se jugará este miércoles 18 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan América vs. Philadelphia?

El duelo por la Copa de Campeones de la Concacaf entre América vs. Philadelphia comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver América vs. Philadelphia EN VIVO?

La transmisión del partido América vs. Philadelphia estará disponible en FOX One en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX+.

¿Qué canal transmite América vs. Philadelphia EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:00 p.m.ESPNDisney Plus
República Dominicana7:00 p.m.ESPNDisney Plus
El Salvador7:00 p.m.ESPNDisney Plus
Guatemala 7:00 p.m.ESPNDisney Plus
Honduras7:00 p.m.ESPNDisney Plus
Nicaragua7:00 p.m.ESPNDisney Plus
Panamá7:00 p.m.ESPNDisney Plus
México7:00 p.m.FOX OneFOX+
Estados Unidos9:00 p.m.FOX Sports, TUDNViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Philadelphia por Copa de Campeones Concacaf

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026.
  • Partido: América vs. Philadelphia
  • Horario: 7:00 p.m. hora de México.
  • Canal: FOX One, FOX+
  • Estadio: Banorte.

Cómo llegan América vs. Philadelphia al duelo por Copa de Campeones Concacaf

En el estadio Subaru Park, una vistosa definición del brasileño Raphael Veiga valió el triunfo mínimo del América ante el Philadelphia Union.

La victoria resultó costosa y preocupante para la escuadra americanista, ya que que su portero titular Ángel Malagón sufrió una lesión en la pierna izquierda al minuto 37.

“La verdad es que el triunfo era importante, pero queda el sentimiento de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, entró como capitán al partido, tiene mucha importancia para nosotros”, dijo el brasileño André Jardine, director técnico del América.

