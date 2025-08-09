Ver América vs. Querétaro EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 09 de agosto del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5 y ViX transmiten el partido en todo el suelo mexicano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.