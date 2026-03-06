América se enfrenta a Querétaro en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Liga MX. Las Águilas buscarán volver al triunfo tras una serie de resultados irregulares, mientras que los Gallos Blancos intentarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes en el torneo.
El partido Querétaro vs América se jugará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro. Este encuentro forma parte de la segunda mitad del campeonato y puede ser clave para ambos equipos en su lucha por escalar posiciones en la tabla del Clausura 2026.
¿A qué hora juega América vs Querétaro HOY?
El América vs Querétaro se juega este sábado 7 de marzo de 2026.
- Hora: 5:00 PM (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Corregidora
¿Qué canal transmite América vs Querétaro EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|República Dominicana
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|El Salvador
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Guatemala
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Honduras
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Nicaragua
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|Panamá
|5:00 p.m.
|ViX
|ViX
|México
|5:00 p.m.
|FOX One
|FOX One
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|TUDN
|TUDN App
¿Dónde ver América vs Querétaro EN VIVO?
La transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de la plataforma FOX One, por lo que no se emitirá en televisión abierta en México.