América se enfrenta a Querétaro en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Liga MX. Las Águilas buscarán volver al triunfo tras una serie de resultados irregulares, mientras que los Gallos Blancos intentarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes en el torneo.

El partido Querétaro vs América se jugará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro. Este encuentro forma parte de la segunda mitad del campeonato y puede ser clave para ambos equipos en su lucha por escalar posiciones en la tabla del Clausura 2026.

América vs Querétaro EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Corregidora.
¿A qué hora juega América vs Querétaro HOY?

El América vs Querétaro se juega este sábado 7 de marzo de 2026.

  • Hora: 5:00 PM (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Corregidora

¿Qué canal transmite América vs Querétaro EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica5:00 p.m.ViXViX
República Dominicana5:00 p.m.ViXViX
El Salvador5:00 p.m.ViXViX
Guatemala 5:00 p.m.ViXViX
Honduras5:00 p.m.ViXViX
Nicaragua5:00 p.m.ViXViX
Panamá5:00 p.m.ViXViX
México5:00 p.m.FOX OneFOX One
Estados Unidos6:00 p.m.TUDNTUDN App

Horario, canal TV y dónde ver América vs Querétaro por Liga MX

  • Fecha: Sábado 7 de marzo del 2026.
  • Partido: América vs Querétaro
  • Horario: 5:00 p.m. hora de México.
  • Canal: FOX One.
  • Estadio: Corregidora.

¿Dónde ver América vs Querétaro EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de la plataforma FOX One, por lo que no se emitirá en televisión abierta en México.

Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

