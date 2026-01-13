Ver América vs Atlético San Luis EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2025, a las 8:05 de la noche (hora peruana), que son las 10:05 PM de Argentina y Chile, las 7:05 PM de México y las 8:05 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Canal 5 transmite el partido en México, mientras que TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.