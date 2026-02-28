Ver América vs. Tigres UANL EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Caliente por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 10:10 de la noche (hora peruana), que son las 12:10 AM de Argentina y Chile, las 9:10 PM de México. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX transmiten el partido en México, mientras que TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.