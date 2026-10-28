América recibe hoy, miércoles 28 de octubre, a Tijuana en el Estadio Banorte por el partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ buscan consolidarse en el liderato del fútbol mexicano, mientras que el conjunto fronterizo quiere mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

¿A qué hora juega América vs. Tijuana HOY por Liga MX?

El partido se disputará en el Estadio Banorte (Ciudad de México) en los siguientes horarios según tu ubicación:

México: 21:00 horas (Tiempo del Centro)

21:00 horas (Tiempo del Centro) Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 23:00 horas (Este) / 20:00 horas (Pacífico)

23:00 horas (Este) / 20:00 horas (Pacífico) Argentina y Chile: 00:00 horas (jueves 29 de octubre)

¿En qué canales de TV transmiten partido América vs. Tijuana EN VIVO?

La transmisión del compromiso por televisión se podrá seguir a través de las siguientes señales oficiales:

En México: Canal 5 (televisión abierta) y TUDN (televisión por cable).

Canal 5 (televisión abierta) y TUDN (televisión por cable). En Estados Unidos: TUDN.

¿Dónde ver América vs. Tijuana ONLINE y por streaming?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming autorizadas: