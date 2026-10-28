Por Joao Muñoz Tineo

recibe hoy, miércoles 28 de octubre, a en el Estadio Banorte por el partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la . Las ‘Águilas’ buscan consolidarse en el liderato del fútbol mexicano, mientras que el conjunto fronterizo quiere mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

¿A qué hora juega América vs. Tijuana HOY por Liga MX?

El partido se disputará en el Estadio Banorte (Ciudad de México) en los siguientes horarios según tu ubicación:

  • México: 21:00 horas (Tiempo del Centro)
  • Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas
  • Estados Unidos: 23:00 horas (Este) / 20:00 horas (Pacífico)
  • Argentina y Chile: 00:00 horas (jueves 29 de octubre)

¿En qué canales de TV transmiten partido América vs. Tijuana EN VIVO?

La transmisión del compromiso por televisión se podrá seguir a través de las siguientes señales oficiales:

  • En México: Canal 5 (televisión abierta) y TUDN (televisión por cable).
  • En Estados Unidos: TUDN.

¿Dónde ver América vs. Tijuana ONLINE y por streaming?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming autorizadas:

  • En México y Estados Unidos: ViX (a través de su servicio premium).

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