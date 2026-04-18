América vs. Toluca se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Torneo Clausura del Liga MX. El ‘Rebaño Sagrado’ es el actual líder del certamen, pero no debe perder el paso si quiere mantenerse en esa posición. Por su lado, Publa busca salir de la zona baja.

El partido se jugará este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa del Club América. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan América vs. Toluca?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre América vs. Toluca comenzará a las 9:10 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:10 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:10 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 12:10 AM

Estados Unidos (ET): 11:10 PM

¿Dónde ver América vs. Toluca EN VIVO?

La transmisión del partido América vs. Toluca estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite América vs. Toluca EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX República Dominicana 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX El Salvador 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Honduras 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Nicaragua 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Panamá 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX México 9:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 11:10 p.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Toluca por Liga MX

Fecha : Sábado 18 de abril del 2026.

: Sábado 18 de abril del 2026. Partido : América vs. Toluca

: América vs. Toluca Horario : 9:10 p.m. hora de México.

: 9:10 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, TUDN, ViX

: Canal 5, TUDN, ViX Estadio: Ciudad de los Deportes.

Cómo llegan América vs. Toluca al duelo por Liga MX

El Cruz Azul empató hoy 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura del fútbol mexicano, y recuperó el segundo lugar del torneo.

En la decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.