Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

América vs. Toluca se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Torneo Clausura del Liga MX. El ‘Rebaño Sagrado’ es el actual líder del certamen, pero no debe perder el paso si quiere mantenerse en esa posición. Por su lado, Publa busca salir de la zona baja.

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