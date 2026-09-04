Tras más de dos años fuera de los cuadriláteros, el excampeón mexicano Andy Ruiz Jr. regresará este viernes 4 de septiembre para enfrentar al polaco Damian Knyba. El esperado combate se realizará en Nueva Jersey y marcará el retorno de “The Destroyer”.

Ruiz alcanzó reconocimiento internacional en 2019, cuando sorprendió al derrotar por nocaut técnico a Anthony Joshua en el Madison Square Garden. Aquella victoria le permitió conquistar los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, OMB, OIB y FIB.

La pelea entre Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba se disputará este viernes 4 de septiembre en el en el Prudential Center de Nueva Jersey (Estados Unidos).

¿A qué hora pelean Andy Ruiz Jr vs Damian Knyba?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: no antes de las 9:00 p.m.

no antes de las 9:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: no antes de las 10:00 p.m.

no antes de las 10:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela: no antes de las 11:00 p.m.

no antes de las 11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: no antes de las 12:00 a.m.

no antes de las 12:00 a.m. España: no antes de las 5:00 a.m.

¿Dónde ver Andy Ruiz Jr vs Damian Knyba por TV y streaming?

El combate entre Andy Ruiz y Damian Knyba podrá seguirse en varios países de Sudamérica mediante ESPN 4. Además, los aficionados tendrán la opción de verlo por internet a través de Disney+. Asimismo, DAZN ofrecerá la transmisión del enfrentamiento para sus usuarios mediante una suscripción.