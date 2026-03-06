Atlas y Chivas de Guadalajara protagonizan una nueva edición del Clásico Tapatío en la jornada 10 del Liga MX. El duelo entre los dos clubes de Guadalajara es uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2026, ya que ambos equipos llegan peleando por los primeros puestos de la tabla.

El partido se jugará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Jalisco, casa del Atlas. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para uno de los clásicos más tradicionales del fútbol mexicano.

¿A qué hora juegan Atlas vs Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas vs Chivas comenzará a las 7:05 horas PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:05 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:05 PM

Estados Unidos (ET): 7:05 PM

Atlas vs Chivas EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Jalisco. / Simon Barber

¿Dónde ver Atlas vs Chivas EN VIVO?

La transmisión del partido Atlas vs Chivas estará disponible en Canal 5 (TV abierta) y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX Premium.

¿Qué canal transmite Atlas vs Chivas EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:05 p.m. TUDN ViX República Dominicana 7:05 p.m. TUDN ViX El Salvador 7:05 p.m. TUDN ViX Guatemala 7:05 p.m. TUDN ViX Honduras 7:05 p.m. TUDN ViX Nicaragua 7:05 p.m. TUDN ViX Panamá 7:05 p.m. TUDN ViX México 7:05 p.m. Canal 5 y TUDN ViX Estados Unidos 8:05 p.m. TUDN Paramount+

Horario, canal TV y dónde ver Atlas vs Chivas por Liga MX

Fecha : Sábado 7 de marzo del 2026.

: Sábado 7 de marzo del 2026. Partido : Atlas vs Chivas

: Atlas vs Chivas Horario : 7:05 p.m. hora de México.

: 7:05 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5 y ViX.

: TUDN, Canal 5 y ViX. Estadio: Jalisco.

Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío

El encuentro llega con ambos equipos en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026. Chivas aparece entre los mejores de la clasificación con una campaña sólida, mientras que Atlas se mantiene cerca en la tabla y buscará aprovechar su condición de local para quedarse con el clásico de Guadalajara.