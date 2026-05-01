Resumen

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Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. EFE/ Hilda Ríos
Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. EFE/ Hilda Ríos
/ Hilda Ríos
Por Redacción EC

Atlas vs. Cruz Azul se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura del . El partido se jugará este sábado 2 de mayo de 2026 en el Estadio Jalisco. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Cruz Azul?

El duelo los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX entre Atlas vs. Cruz Azul comenzará a las 10:15 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 9:15 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay: 12:15 AM
  • Estados Unidos (ET): 11:15 PM

¿Dónde ver Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido Atlas vs. Cruz Azul estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:00 p.m.TUDN ViX
República Dominicana7:00 p.m.TUDN ViX
El Salvador7:00 p.m.TUDN ViX
Guatemala 7:00 p.m.TUDN ViX
Honduras7:00 p.m.TUDN ViX
Nicaragua7:00 p.m.TUDN ViX
Panamá7:00 p.m.TUDN ViX
México7:00 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Estados Unidos9:00 p.m.Univision, TUDNViX

Horario, canal TV y dónde ver Atlas vs. Cruz Azul por Liga MX

  • Fecha: Sábado 2 de mayo del 2026.
  • Partido: Atlas vs. Cruz Azul
  • Horario: 9:15 p.m. hora de México.
  • Canal: TUDN, Canal 5 y ViX
  • Estadio: Jalisco

Cómo llegan Atlas vs. Cruz Azul al duelo por Liga MX

Tigres y Atlas abrirán este sábado en casa la tanda de partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

Atlas, equipo del portero colombiano Camilo Vargas, recibirá a Cruz Azul, tercero en la clasificación de la fase regular. El partido de la vuelta también se jugará el 9 de mayo en la casa de la Máquina.

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