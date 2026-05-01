Atlas vs. Cruz Azul se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura del Liga MX. El partido se jugará este sábado 2 de mayo de 2026 en el Estadio Jalisco. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Cruz Azul?

El duelo los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX entre Atlas vs. Cruz Azul comenzará a las 10:15 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:15 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 12:15 AM

Estados Unidos (ET): 11:15 PM

¿Dónde ver Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido Atlas vs. Cruz Azul estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. TUDN ViX República Dominicana 7:00 p.m. TUDN ViX El Salvador 7:00 p.m. TUDN ViX Guatemala 7:00 p.m. TUDN ViX Honduras 7:00 p.m. TUDN ViX Nicaragua 7:00 p.m. TUDN ViX Panamá 7:00 p.m. TUDN ViX México 7:00 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 9:00 p.m. Univision, TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Atlas vs. Cruz Azul por Liga MX

Fecha : Sábado 2 de mayo del 2026.

: Sábado 2 de mayo del 2026. Partido : Atlas vs. Cruz Azul

: Atlas vs. Cruz Azul Horario : 9:15 p.m. hora de México.

: 9:15 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5 y ViX

: TUDN, Canal 5 y ViX Estadio: Jalisco

Cómo llegan Atlas vs. Cruz Azul al duelo por Liga MX

Tigres y Atlas abrirán este sábado en casa la tanda de partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

Atlas, equipo del portero colombiano Camilo Vargas, recibirá a Cruz Azul, tercero en la clasificación de la fase regular. El partido de la vuelta también se jugará el 9 de mayo en la casa de la Máquina.