Atlas recibe a Tigres este miércoles 22 de abril del 2026 por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Jalisco. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el juego, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Atlas vs Tigres EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de Atlas vs Tigres EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por la jornada 16 del Clausura de la Liga MX 2026. Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Atlas vs Tigres será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

Atlas vs Tigres EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el estadio Jalisco. / Jam Media

¿A qué hora juega Atlas vs Tigres por Liga MX 2026?

El partido de Atlas vs Tigres por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX empieza a las 7:00 PM de México este miércoles 22 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM

7:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

¿Qué canal transmite Atlas vs Tigres EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 PM TUDN ViX República Dominicana 7:00 PM TUDN ViX El Salvador 7:00 PM TUDN ViX Honduras 7:00 PM TUDN ViX Guatemala 7:00 PM TUDN ViX Nicaragua 7:00 PM TUDN ViX Panamá 7:00 PM TUDN ViX Puerto Rico 7:00 PM TUDN ViX México 7:00 PM TUDN y Canal 5 ViX Estados Unidos 11:05 PM TUDN y Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver Atlas vs Tigres por Liga MX 2026

Fecha : Miércoles 22 de abril del 2026

: Miércoles 22 de abril del 2026 Partido : Atlas vs Tigres

: Atlas vs Tigres Horario : 7:00 p.m. hora de México

: 7:00 p.m. hora de México Canal : Canal 5, Televisa, ViX y TUDN

: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN Estadio: Jalisco

¿En qué canal ver Atlas vs Tigres por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Atlas vs Tigres será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la jornada 16 del Clausura de la Liga MX 2026.

¿En qué canal ver Atlas vs Tigres por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Atlas vs Tigres será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Univision y ViX por la jornada 16 del Clausura de la Liga MX 2026.