Azteca 7 EN VIVO: transmite el partido, Tigres vs. Toluca por la final ida del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿Cómo ver Azteca 7 EN VIVO? Para que puedas ver Azteca 7 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar TV Azteca. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de FOX One.