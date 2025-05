Canal 5 en vivo: transmite por señal abierta el duelo entre América vs. LAFC desde el BMO Stadium. ¿Cómo ver Canal 5 en vivo gratis? Tienes una variedad de formas de sintonizar el Canal 5. La primera es mirar el canal 5.1 a través de una antena de televisión digital terrestre (señal abierta). Y mediante cable (televisión paga) por Sk: (Canal 1105), Dish (Canal 105), Izzi (Canal 105), Totalplay (Canal 5) y Star TV (Canal 105 ). Por streaming lo podrás mirar desde su app disponible en iOS y Android, o también por las aplicaciones de Proveedores como: Izzi Go, Blue To Go Everywhere, Xview y Dish Móvil.