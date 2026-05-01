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Canal 5 en vivo: transmite el duelo entre Atlas y Cruz Azul por los cuartos de final del Torneo Clausura, desde el Estadio Jalisco. EFE/ Hilda Ríos
Canal 5 en vivo: transmite el duelo entre Atlas y Cruz Azul por los cuartos de final del Torneo Clausura, desde el Estadio Jalisco. EFE/ Hilda Ríos
/ Hilda Ríos
Por Redacción EC

Canal 5 en vivo: sigue la transmisión de partido de Atlas vs. Cruz Azul en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.

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