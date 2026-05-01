Canal 5 en vivo: sigue la transmisión de partido de Atlas vs. Cruz Azul en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.

El encuentro se jugará en el Estadio Jalisco y tiene como favorito a ‘La Máquina Cementera’ tras finalizar tercero en la fase regular.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Atlas vs. Cruz Azul por Clausura 2026 de Liga MX?

El partido entre Atlas vs. Cruz Azul se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Atlas vs. Cruz Azul por Clausura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Atlas vs. Cruz Azul en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Atlas vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.