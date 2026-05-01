Canal 5 en vivo: sigue la transmisión de partido de Atlas vs. Cruz Azul en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.
Canal 5 en vivo: sigue la transmisión de partido de Atlas vs. Cruz Azul en vivo online por el partido de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, este sábado 2 de mayo.
El encuentro se jugará en el Estadio Jalisco y tiene como favorito a ‘La Máquina Cementera’ tras finalizar tercero en la fase regular.
El partido entre Atlas vs. Cruz Azul se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 de Total Play
Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.
TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Atlas vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV