¿Dónde ver la final de Eurocopa en México? Sigue el partido de España vs Inglaterra por televisión abierta mexicana a través del Canal 5 de Televisa, hoy domingo 14 de julio de 2024 desde las 1:00 PM hora mexicana. El partido también se puede seguir por cable en Sky Sports y vía streaming a través de Izzi y Sky + (Blue To Go Video Everywhere). En Estados Unidos, TUDN transmite en español y Fox pasa la transmisión en inglés.