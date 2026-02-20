Por Redacción EC

Canal 5 EN VIVO: transmite el partido, vs por la fecha 7 del Torneo Clausura de la . ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App.

VIDEO RECOMENDADO
Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?
Mexico

¿Qué canal TV transmite gratis Cruz Azul vs Chivas y a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2026?

Canal 5 en directo: dónde transmiten Cruz Azul vs Chivas, por el Torneo Clausura de la Liga MX
Mexico

Canal 5 en directo: dónde transmiten Cruz Azul vs Chivas, por el Torneo Clausura de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX
Mexico

Cruz Azul vs Chivas: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso
Mexico

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso