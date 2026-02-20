Canal 5 en directo: dónde transmiten Cruz Azul vs Chivas, por el Torneo Clausura de la Liga MX

Canal 5 EN VIVO: transmite el partido, Cruz Azul vs Chivas por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App.

