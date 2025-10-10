Canal 5 EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Colombia vs. México por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish México, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Vix.

