Canal 5 EN VIVO: transmite el juego de la Selección Nacional. Sigue el México vs Corea del Sur este martes 9 de septiembre por partido amistoso. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN VIVO en México, puedes hacerlo por señal abierta, cable o streaming. Si deseas verlo por TV abierta, deberás conectar una antena a tu televisor. Si lo quieres ver por cable, deberás contratar el servicio de cualquier operador como: Izzi, Sky, Dish, Totalplay, Megacable, entre otros operadores. Y finalmente, si quieres seguir el juego por streaming, podrás acceder a la cuenta de Vix.

