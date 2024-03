Canal 5 EN VIVO, mira el partido entre México vs. Panamá en directo medirán fuerzas hoy, jueves 21 de marzo del 2024 por semifinal de Liga de Naciones CONCACAF en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. En México, la transmisión del juego será por Canal 5, Televisa y TUDN, mientras que en Panamá mediante las señales de TVMax, Medcom GO y RPC. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de VIX+ y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:15 (hora peruana) y 20:15 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, MÉXICO VS PANAMÁ

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Cesar Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez; Julián Quiñones, Santiago Giménez e Hirving Lozano.

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Cesar Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez; Julián Quiñones, Santiago Giménez e Hirving Lozano. Panamá: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade; Michael Murillo, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy; José Fajardo y Ismael Díaz.