Canal 5 EN VIVO - TUDN GRATIS: son los canales que en México transmitirán el partido de Monterrey vs. River Plate desde el Estadio Rose Bowl por el Mundial de Clubes 2025. ¿Cómo ver Canal 5? Para que puedas ver el Canal 5 en México tienes 2 maneras; por señal abierta y cable. Por TV Abierta solo necesitas una antena digital, y podrás mirarlo en el canal 5 o 5.1 en HD sin costo alguno. Luego lo podrás ver en Televisión Paga mediante los operadores Dish, Sky, Megacable, Izzi y Totalplay. En streaming también está disponible el Canal 5, como en apps de Dish Móvil, Sky Blue to Go, Totalplay, Izzi Go y Megacable Xview.

