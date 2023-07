La última vez que la selección mexicana consiguió el trofeo de la Copa Oro fue en el 2015, ahora buscará tenerlo nuevamente en sus brazos en el duelo ante Panamá , este domingo 16 de julio. Mientras que el ‘Tri’ es el máximo ganador histórico del certamen, con once conquistas; los ‘canaleros’ aún no han podido gritar campeón. El encuentro inciará a partir de las 17:30 (hora mexicana) y 18:30 (hora panameña), y será transmitido por ESPN, STAR Plus, TUDN, Canal 5, Televisa y Azteca 7.

