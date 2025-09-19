Canal 5 y TUDN en vivo: transmiten el partido de Monterrey vs. América por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿Cómo ver Canal 5 en vivo? Para ver el Canal 5 o TUDN en vivo en México puedes hacerlo por señal abierta, cable y streaming. En televisión abierta, solo deberás conectar una antena a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Mientras que por cableoperadores, tienes las opciones de: Izzi, Sky, Dish, Megacable, Totalplay, entre otros. Finalmente, por streaming podrás verlo por VIX o la app de TUDN.

