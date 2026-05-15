Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Akron por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 16 de mayo de 2026, a las 19:07 horas de México, mientras que en Estados Unidos empieza a las 9:07 PM. En Perú, el juego comienza a las 8:07 PM. ¿Dónde ver? Amazon Prime Video transmite el partido por streaming; mientras que en Estados Unidos se puede ver por Telemundo. De igual manera, podrás seguir el minuto a minuto desde la web de El Comercio.

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