Chivas vs Club América: horarios, canales TV y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX

Ver Chivas vs Club América EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de febrero de 2026, a las 10:07 de la noche (hora peruana), que son las 12:07 AM de Argentina y Chile, las 9:07 PM de México. ¿Dónde ver? Amazon Prime transmite el partido en México, mientras que Telemundo y Universo pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

