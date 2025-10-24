Chivas vs. Atlas EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido.
Chivas vs. Atlas EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido.
/ ULISES RUIZ
Redacción EC
Redacción EC

Ver Chivas vs. Atlas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a las 8:05 p.m. (hora peruana), que son las 10:05 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:05 PM de México y las 3:05 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Peacock, Telemundo, Universo y Amazon Prime. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC