Ver Chivas vs. Cincinnati EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el TQL Stadium por la fecha 3 de la Leagues Cup 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 07 de agosto de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Season Pass transmite el partido hoy en directo, a través de Apple TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.