Chivas vs Kansas City en vivo: sigue el partido por la fase de grupos de la Leagues Cup que se disputará este lunes 31 de julio, desde las 20:00 horas de México (21:00 de Perú), en el estadio Sporting Park. El ‘Rebaño’ viene se caer 3-1 ante Cincinnati en un juego interrumpido por una tormenta eléctrica. Tras la derrota, el conjunto tapatío no tiene margen de error en su visita: debe ganar para no quedar eliminado del cerramen. Apple TV (MLS Pass), TUDN, Canal Nueve (Canal 9) y ViX Premium pasarán el encuentro en México, mientras que Unimás, TSN, Fox Sports también lo harán en Estados Unidos.

