Ver Chivas vs. Necaxa EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a las 8:07 de la noche (hora peruana), que son las 10:07 PM de Argentina y Chile, las 7:07 PM de México y las 3:07 AM de España. ¿Dónde ver? El duelo no será transmitido por ninguna señal televisa, pero Amazon Prime lo pasará vía streaming en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

