Chivas vs. Puebla se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Torneo Clausura del Liga MX. El ‘Rebaño Sagrado’ es el actual líder del certamen, pero no debe perder el paso si quiere mantenerse en esa posición. Por su lado, Publa busca salir de la zona baja.

El partido se jugará este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Akron, casa de Guadalajara. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Puebla?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Chivas vs. Puebla comenzará a las 7:07 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:07 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:07 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:07 PM

Estados Unidos (ET): 9:07 PM

¿Dónde ver Chivas vs. Puebla EN VIVO?

La transmisión del partido Chivas vs. Puebla estará disponible en Amazon Prime por streaming. El duelo no contará con transmisión por señal abierta ni televisión paga.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Puebla EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming México 7:07 p.m. - Amazon Prime Estados Unidos 9:07 p.m. Telemundo Peacock

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. Puebla por Liga MX

Fecha : Sábado 18 de abril del 2026.

: Sábado 18 de abril del 2026. Partido : Chivas vs. Puebla

: Chivas vs. Puebla Horario : 7:07 p.m. hora de México.

: 7:07 p.m. hora de México. Canal : Amazon Prime

: Amazon Prime Estadio: Akron.

Cómo llegan Chivas vs. Puebla al duelo por Liga MX

Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, brilló este sábado con un tanto y dos asistencias en la goleada de los Tigres UANL por 4-1 ante el líder Guadalajara en la decimocuarta jornada del torneo de Clausura.

Los otros tres tantos de los felinos fueron un doblete del argentino Juan Brunetta y un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre; por el visitante marcó Daniel Aguirre.