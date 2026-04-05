Ver Chivas vs Pumas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akrón por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, doming 5 de abril de 2026, a las 9:07 p.m. (hora peruana), que son las 11:07 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:07 PM de México y las 3:07 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime Video, transmite el partido en México. Telemundo, Universo y Peacock lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de ViX.

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