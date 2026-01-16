Ver Chivas vs. Querétaro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akron, en la ciudad de Zapopan, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa este sábado 17 de enero, a las 6:07 de la noche (hora peruana), que son las 08:07 PM de Argentina y Chile, las 5:07 PM de México y las 12:07 AM de España. ¿Dónde ver? Prime Video transmitirá en México, mientras que Telemundo, Universo y Fox Deportes lo harán en Estados Unidos. Cabe recordar que, no recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.