Chivas vs. Santos Laguna se verán las caras por el partido de la jornada 11 del Liga MX. Los de Guadalajara retornaron a la victoria ante Atlas tras dos derrotas consecutivas y buscará seguir sumando ante el colero Santos.
El partido se jugará este sábado 14 de marzo de 2026 en el Estadio Akron, casa de Chivas. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan Chivas vs. Santos Laguna?
El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Chivas vs. Santos Laguna comenzará a las 6:07 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
- México: 5:07 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:07 PM
- Argentina, Chile, Uruguay: 8:07 PM
- Estados Unidos (ET): 12:07 AM
¿Dónde ver Chivas vs. Santos Laguna EN VIVO?
La transmisión del partido Chivas vs. Santos Laguna estará disponible en ESPN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas Disney Plus y ViX.
¿Qué canal transmite Chivas vs. Santos Laguna EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|República Dominicana
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|El Salvador
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|Guatemala
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|Honduras
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|Nicaragua
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|Panamá
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|México
|5:07 p.m.
|ESPN
|Disney Plus, ViX
|Estados Unidos
|7:07 p.m.
|-
|ViX
Cómo llegan Chivas vs. Santos Laguna al duelo por Liga MX
Chivas de Guadalajara es uno de los favoritos para pelear por el trofeo del Torneo Clausura. Las dos derrotas consecutivas ante Toluca y Cruz Azul, mermaron las posibilidades del ‘Rebaño Sagrado’, pero con el triundo ante Atlas, se colocan en la tercera posición (con un partido menos) a solo 4 puntos del líder.
Por su lado, Santos Laguna acaba de conseguir su primera victoria en el torneo ante Tijuana y se ubica en la útima posición con apenas 5 unidades.