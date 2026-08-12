Chivas de Guadalajara vs. Seattle Sounders se verán las caras este miércoles 12 de agosto por la fecha 3 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Lumen Field (Estados Unidos). Ambas plantillas, aunque ya eliminadas, buscarán finalizar su participación de la mejor manera. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Chivas vs. Seattle Sounders EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Chivas vs. Seattle Sounders por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Chivas vs. Seattle Sounders es MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El partido de Chivas vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026 empieza a las 9:30 PM de Perú este miércoles 12 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:30 p.m.

11:30 p.m. España: 4:30 a.m.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Chile 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 10:30 p.m. --- MLS Season Pass México 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 10:30 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. Seattle Sounders FC por la Leagues Cup 2026

Fecha : Miércoles 12 de agosto del 2026.

: Miércoles 12 de agosto del 2026. Partido : Chivas vs. Seattle Sounders

: Chivas vs. Seattle Sounders Horario : 9:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Lumen Field

¿En qué canal ver Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Chivas vs. Seattle Sounders por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Chivas vs. Seattle Sounders por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas vs. Seattle Sounders por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.