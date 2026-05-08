Ver Chivas vs. Tigres UANL EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 8:07 p.m. (hora peruana), que son las 10:07 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:07 PM de México y las 3:07 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime transmite el partido en México. Telemundo y UNIVERSO lo pasan en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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