Ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Akron por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de octubre del 2026, a las 5:07 PM (hora mexicana), que son las 6:07 PM de Perú y las 7:07 PM de Estados Unidos. El duelo no tendrá transmisión por televisión abierta, no obstante, lo pasará Prime Video vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por Telemundo y UNIVERSO. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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