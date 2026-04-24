Ver Chivas vs. Tijuana EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de abril de 2026, a las 8:07 p.m. (hora peruana), que son las 10:07 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:07 PM de México y las 2:07 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime es la única señal que lo pasará en México. Telemundo y UNIVERSO lo transmiten en Estados Unidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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