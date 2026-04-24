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Chivas vs. Tijuana EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la jornada 17 del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio Akron.
Chivas vs. Tijuana EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la jornada 17 del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio Akron.
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Akron por la fecha 17 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de abril de 2026, a las 8:07 p.m. (hora peruana), que son las 10:07 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:07 PM de México y las 2:07 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime es la única señal que lo pasará en México. Telemundo y UNIVERSO lo transmiten en Estados Unidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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