Ver Club América vs. Cruz Azul EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Banorte por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 10:05 de la noche (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina y Chile, las 9:05 PM de México y las 5:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Vix, Canal 5 y Amazon Prime Video transmiten en México. TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Amazon Prime Video lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.