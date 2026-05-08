Resumen

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Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. EFE/ Francisco Guasco
Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. EFE/ Francisco Guasco
/ Francisco Guasco
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Cuauhtémoc por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 10:15 p.m. (hora peruana), que son las 12:15 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 PM de México y las 5:15 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX, transmiten el partido en México. Univision, TUDN y ViX lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de TUDN y ViX.

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