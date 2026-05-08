Ver Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Cuauhtémoc por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 10:15 p.m. (hora peruana), que son las 12:15 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 PM de México y las 5:15 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX, transmiten el partido en México. Univision, TUDN y ViX lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de TUDN y ViX.

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