Cruz Azul y Atlas se verán las caras este miércoles 22 de febrero por la séptima jornada del Torneo Clausura, Liga MX 2023 en el estadio Azteca. El partido será transmitido por las señales de Blue To Go Video Everywhere, VIX+ y Sky HD. El partido está programado para que inicie a las 21:05 (hora peruana). Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN CRUZ AZUL VS. ATLAS

El duelo por la fecha 07 del Clausura de la Liga MX entre Cruz Azul y Atlas se disputará este miércoles 22 de febrero del 2023 en el estadio Azteca.

La ‘Máquina cementera’ viene de vencer 3-1 a Puebla con goles de Carlos Rodríguez, Julio César Domínguez y Gonzalo Carneiro. Por otro lado, Atlas, pasa por un mal momento, ya que, no gana hace 6 jornadas y en el último encuentro que tuvo ante Tigres cayó por la mínima diferencia.

A QUÉ HORA JUEGA CRUZ AZUL VS. ATLAS

El partido entre Cruz Azul y Atlas está programado para jugarse a partir de las 21:05 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 20:05 horas

Ecuador: 21:05 horas

Colombia: 21:05 horas

Bolivia: 22:05 horas

Venezuela: 22:05 horas

Chile: 23:05 horas

Argentina: 23:05 horas

Paraguay: 23:05 horas

Uruguay: 23:05 horas

Brasil: 23:05 horas

EN QUÉ CANALES VER CRUZ AZUL VS. ATLAS

El encuentro entre Cruz Azul y Atlas por la fecha 07 del Clausura de la Liga MX 2023 será transmitido por las señales de Blue To Go Video Everywhere, VIX+ y Sky HD para todo México, mientras que para USA, la señal habilitada para emitir el partido es la de Univision. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER ONLINE CRUZ AZUL VS. ATLAS

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Cruz Azul y Atlas tendrás que crearte una cuenta en TUDN APP o VIX+.