Cruz Azul vs. Chicago Fire se verán las caras este jueves 6 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Subaru Park de Pensilvania. A la ‘Máquina Cementera’ solo le basta un empate para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que al club de la MLS solo le sirve la victoria para la clasificación. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Chicago Fire EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire es MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

El partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire por Leagues Cup 2026 empieza a las 8:00 PM de Perú este jueves 13 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Chile 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 9:00 p.m. --- MLS Season Pass México 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 9:00 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026

Fecha : Jueves 13 de agosto del 2026.

: Jueves 13 de agosto del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Chicago Fire

: Cruz Azul vs. Chicago Fire Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: SeatGeek Stadium

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Cruz Azul vs. Chicago Fire por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.