Cruz Azul vs Chivas: horarios, canales TV y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

Ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 10:05 de la noche (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina y Chile, las 9:05 PM de México. ¿Dónde ver? Canal 5 Televisa, TUDN y ViX transmiten el partido en México, mientras que Univision, TUDN y Paramount+ pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

