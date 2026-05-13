Cruz Azul vs Chivas Guadalajara EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Cuauhtémoc por la semifinal ida del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, a las 20:00 horas de México, mientras que en Estados Unidos empieza a las 10:00 PM. En Perú, el juego comienza a las 9:00 PM. ¿Dónde ver? Canal 5 transmite el partido por señal abierta, mientras que TUDN por cable EN VIVO. Vía ONLINE, podrás ver el partido meidante Vix y la app de TUDN.

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