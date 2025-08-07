Ver Cruz Azul vs. Colorado Rapids EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Dignity Health Sports Park por la fecha 3 de la Leagues Cup 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 07 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Season Pass transmite el partido hoy en directo, a través de Apple TV. Asimismo, en México también se podrá ver por TUDN, Canal 9 y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.