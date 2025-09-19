Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Juárez EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Universitario por la novena jornada del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 19 de septiembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y la 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime, Claro Sports y ViX transmiten el partido en México. Mientras que TUDN y ViX lo pasarán para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

TAGS