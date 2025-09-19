Ver Cruz Azul vs. Juárez EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Universitario por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 19 de septiembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y la 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Amazon Prime, Claro Sports y ViX transmiten el partido en México. Mientras que TUDN y ViX lo pasarán para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

