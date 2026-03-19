Cruz Azul vs. Mazatlán se verán las caras por el partido de la jornada 12 del Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura, solo por debajo de Chivas de Guadalajara con un punto de diferencia.

El partido se jugará este viernes 20 de marzo de 2026 en el Estadio El Encanto, casa de Mazatlán. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Mazatlán por Liga MX?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Cruz Azul vs. Mazatlán comenzará a las 10:06 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:06 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:06 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 12:06 AM

Estados Unidos (ET): 11:06 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO?

La transmisión del partido Cruz Azul vs. Mazatlán estará disponible en Azteca 7 y FOX en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX One y Tubi.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi República Dominicana 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi El Salvador 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi Guatemala 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi Honduras 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi Nicaragua 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi Panamá 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi México 9:06 p.m. Azteca Deportes Tubi Estados Unidos 10:06 p.m. TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Mazatlán por Liga MX

Fecha : Viernes 20 de marzo del 2026.

: Viernes 20 de marzo del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Mazatlán

: Cruz Azul vs. Mazatlán Horario : 9:06 p.m. hora de México.

: 9:06 p.m. hora de México. Canal : Azteca Deportes, Azteca 7, FOX, Tubi

: Azteca Deportes, Azteca 7, FOX, Tubi Estadio: El Encanto.

Cómo llegan Cruz Azul vs. Mazatlán al duelo por Liga MX

Cruz Azul es uno de los favoritos para pelear por el trofeo del Torneo Clausura. El empate ante Pumas por 2 a 2 no permitieron que la Máquina Cementera se mantuviera en el liderato. Ahora se ubican en la segunda casilla a solo un punto de Chivas.

Por su lado, Mazatlán ocupa la decimoquinta casilla y solo ha logrado tres triunfos en lo que va del torneo.