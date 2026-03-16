Ver Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Cuauhtémoc por partido de vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026. ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, martes 17 de marzo de 2026, a las 9:00 PM (hora de México), que son las 12:00 AM de Argentina, las 10:00 PM de Perú y las 11:00 PM de USA. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, mientras que en Sudamérica lo pasa Disney+ Premium. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.