Cruz Azul vs. Necaxa se verán las caras por el partido de la jornada 17 del Torneo Clausura del Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ busca escalar posiciones de cara a la Liguilla, mientras que ‘Los Rayos’ intentarán dar la sorpresa en condición de visitante.

El partido se jugará este domingo 26 de abril de 2026 en el Estadio Azteca. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Necaxa?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Cruz Azul vs. Necaxa comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 AM

Estados Unidos (ET): 9:00 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO?

La transmisión del partido Cruz Azul vs. Necaxa estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. TUDN ViX República Dominicana 7:00 p.m. TUDN ViX El Salvador 7:00 p.m. TUDN ViX Guatemala 7:00 p.m. TUDN ViX Honduras 7:00 p.m. TUDN ViX Nicaragua 7:00 p.m. TUDN ViX Panamá 7:00 p.m. TUDN ViX México 7:00 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 9:00 p.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Necaxa por Liga MX

Fecha : Domingo 26 de abril del 2026.

: Domingo 26 de abril del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Necaxa

: Cruz Azul vs. Necaxa Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, TUDN, ViX

: Canal 5, TUDN, ViX Estadio: Azteca.

Cómo llegan Cruz Azul vs. Necaxa al duelo por Liga MX

El Cruz Azul mexicano despidió este miércoles a su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, luego de una crisis de resultados que provocó la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf y que lo tiene con nueve partidos sin ganar.

La directiva de los Azules anunció la salida del estratega, después de que Cruz Azul empatara el martes 1-1 con el Querétaro en un partido en el que sus delanteros carecieron de contundencia.