Este miércoles 04 de octubre del 2023, Cruz Azul vs. Necaxa en vivo online se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro está pactado para iniciar a las 19:00 horas de México (20:00 de México) desde el Estadio Victoria de Aguascalientes. La ‘Máquina Cementera’ no atraviesa un gran momento en el certamen, en diez jornadas solo ha sido capaz de conseguir dos victorias; por su lado, los ‘electricistas’ no andan mucho mejor, apenas un puesto por encima (16°) solo ha ganado en una oportunidad. La transmisión del partido se puede ver a través de ViX y Afizzionados en México, mientras que en Estados Unidos lo pasará TUDN.

VIDEO RECOMENDADO Cruz Azul vs Necaxa en vivo online por el Torneo Apertura de la Liga MX.