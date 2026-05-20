Ver Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Banorte por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 21 de mayo de 2026, a las 8:00 PM (hora mexicana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 PM de Perú y la 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y TV Azteca transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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